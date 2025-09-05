Salute mentale in Italia: l’emergenza nascosta da affrontare

La salute mentale è un tema sempre più rilevante, con un numero crescente di persone che soffre di disturbi psicologici. Recenti dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) rivelano che 1,3 miliardi di persone in tutto il mondo convivono con disturbi mentali, tra cui ansia e depressione. Questi problemi rappresentano la seconda causa principale di disabilità a lungo termine e comportano enormi costi sia umani che economici, stimati in circa 1.000 miliardi di dollari all’anno.

Secondo l’Oms, i disturbi mentali colpiscono principalmente le donne, ma anche gli uomini soffrono frequentemente di ansia e depressione. Tragicamente, il suicidio è una delle principali cause di morte tra i giovani, con circa 727.000 casi nel 2021, e i progressi nel ridurre questi numeri sono insufficienti.

Nonostante alcuni sforzi internazionali per migliorare le politiche di salute mentale, il rapporto Oms sottolinea che persistono significative lacune nella gestione dei disturbi mentali. Mentre alcuni Paesi hanno aggiornato le loro politiche, solo il 45% ha leggi che rispettano gli standard internazionali sui diritti umani. Inoltre, la spesa per la salute mentale rimane bassa, con una media del 2% dei budget sanitari, e le disparità tra Paesi sono enormi: i Paesi ad alto reddito spendono significativamente di più rispetto a quelli a basso reddito.

La carenza di operatori di salute mentale è un problema diffuso, soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito, dove meno del 10% delle persone affette riceve cure adeguate. Sebbene ci siano iniziative per integrare la salute mentale nelle cure primarie e fornire supporto nelle emergenze, la situazione rimane critica per milioni di persone nel mondo.