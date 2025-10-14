Salute mentale in Italia: la sfida e le nuove iniziative

Il ministro della Salute, Schillaci, ha sottolineato l’importanza della salute mentale, evidenziando che circa una persona su sei in Italia soffre di disturbi mentali. Negli ultimi anni, la situazione è peggiorata, coinvolgendo sia adulti che giovani, soprattutto a causa della pandemia. Per affrontare questa emergenza, sono in atto iniziative sia pubbliche che private, con un focus particolare sui gruppi vulnerabili, come i giovani, che mostrano un aumento dei disturbi alimentari. Anche aziende di rilievo stanno prestando attenzione al disagio psicologico nei loro pacchetti welfare.

Schillaci ha annunciato un fondo di 80 milioni di euro da destinare al nuovo Piano Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030, rielaborato dopo le osservazioni delle Regioni. Tuttavia, i finanziamenti nel settore sono diminuiti dal 2015 al 2022, scendendo da 3,79 miliardi a 3,476 miliardi, rispetto a un obiettivo minimo del 5% del fabbisogno sanitario nazionale. Questa scarsità di risorse si traduce in costi elevati per il sistema, inclusi ricoveri e perdita di produttività.

Fabrizio Starace, presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, ha evidenziato che i costi dovuti ai problemi di salute mentale influenzano il PIL per il 3,3%. Il ministero è consapevole che questa situazione comporta una perdita annuale di oltre 60 miliardi di euro, impattando sul Servizio Sanitario e sul mercato del lavoro. Per affrontare la questione, è stata istituita una nuova visione integrata della salute mentale, che tiene conto di aspetti clinici, sociali e culturali.

Inoltre, in occasione della Giornata del 15 ottobre, oltre 130 ospedali della rete Bollino Rosa offriranno consulenze gratuite. Per trovare gli ospedali aderenti, è possibile visitare il sito della Fondazione Onda, dove sono disponibili informazioni sui servizi offerti e sulle modalità di prenotazione.