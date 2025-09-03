Salute mentale in Italia: la sfida dei disturbi mentali

Oltre un miliardo di persone nel mondo affronta disturbi mentali, come ansia e depressione, secondo un rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblicato a Ginevra. Questi disturbi sono diffusi a livello globale e colpiscono individui di ogni età e condizione economica. Rappresentano la seconda causa principale di disabilità a lungo termine, comportando significative perdite economiche.

L’OMS osserva che la prevalenza dei disturbi mentali può variare tra i sessi. A livello mondiale, le donne sono colpite in modo sproporzionato. Il suicidio emerge come una delle principali cause di morte tra i giovani, con circa 727.000 decessi registrati nel 2021, senza distinzione di contesto socioeconomico. I disturbi d’ansia e depressivi risultano i più comuni tra entrambi i sessi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, ha affermato che trasformare i servizi di salute mentale rappresenta una delle sfide più urgenti per la sanità pubblica. Investire nella salute mentale è fondamentale per supportare persone, comunità ed economie, ed è un impegno che ogni Paese deve considerare. La depressione e l’ansia, secondo l’OMS, costano all’economia globale circa mille miliardi di dollari ogni anno. Le disparità sono evidenti: i Paesi ad alto reddito spendono fino a 65 dollari a persona per la salute mentale, mentre quelli a basso reddito destinano solo 0,04 dollari a persona.