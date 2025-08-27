Salute mentale in Italia: la campagna di sensibilizzazione

Dal 24 al 30 agosto, lo spot sociale dell’associazione non profit “C’è Da Fare”, fondata da Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi, sarà trasmesso sulle reti Mediaset grazie al supporto di Mediafriends. Questa campagna ha come obiettivo la promozione del benessere psicologico, la prevenzione del disagio mentale e la riduzione dello stigma legato alla salute mentale degli adolescenti.

Il messaggio centrale della campagna è di sensibilizzazione e responsabilità civile, rivolto a un pubblico ampio per far riflettere su un tema che colpisce diversi giovani e le loro famiglie in Italia. “Ascoltare è il primo passo, aiutare è il secondo”, afferma lo spot, mirato a informare e a superare il pregiudizio associato al disagio psicologico giovanile, incoraggiando una cultura della prevenzione e dell’ascolto, attualmente deficitaria nel Paese, dove il 60% delle persone evita di parlare di salute mentale, anche con amici o familiari.

La voce narrante dello spot è quella di Paolo Kessisoglu, che ha anche diretto il progetto, in collaborazione con Alessio Piceno, Responsabile della Comunicazione di “C’è Da Fare”. L’obiettivo è comunicare che un dolore invisibile non è meno reale. La narrazione è stata interpretata con grande sensibilità da alcuni allievi dell’Accademia09: Eugenia Bertirotti interpreta la madre, Paolo Oggionni il padre e Matteo Setti il figlio. Il trucco è curato da Silvia Martino e Valeria Coppo.

Il progetto è stato realizzato con il supporto della casa di produzione Zampediverse, che collabora con “C’è Da Fare” nella documentazione video-fotografica delle proprie attività.