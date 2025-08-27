24.7 C
Roma
giovedì – 28 Agosto 2025
Salute

Salute mentale in Italia: la campagna di sensibilizzazione

Da StraNotizie
Salute mentale in Italia: la campagna di sensibilizzazione

Dal 24 al 30 agosto, lo spot sociale dell’associazione non profit “C’è Da Fare”, fondata da Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi, sarà trasmesso sulle reti Mediaset grazie al supporto di Mediafriends. Questa campagna ha come obiettivo la promozione del benessere psicologico, la prevenzione del disagio mentale e la riduzione dello stigma legato alla salute mentale degli adolescenti.

Il messaggio centrale della campagna è di sensibilizzazione e responsabilità civile, rivolto a un pubblico ampio per far riflettere su un tema che colpisce diversi giovani e le loro famiglie in Italia. “Ascoltare è il primo passo, aiutare è il secondo”, afferma lo spot, mirato a informare e a superare il pregiudizio associato al disagio psicologico giovanile, incoraggiando una cultura della prevenzione e dell’ascolto, attualmente deficitaria nel Paese, dove il 60% delle persone evita di parlare di salute mentale, anche con amici o familiari.

La voce narrante dello spot è quella di Paolo Kessisoglu, che ha anche diretto il progetto, in collaborazione con Alessio Piceno, Responsabile della Comunicazione di “C’è Da Fare”. L’obiettivo è comunicare che un dolore invisibile non è meno reale. La narrazione è stata interpretata con grande sensibilità da alcuni allievi dell’Accademia09: Eugenia Bertirotti interpreta la madre, Paolo Oggionni il padre e Matteo Setti il figlio. Il trucco è curato da Silvia Martino e Valeria Coppo.

Il progetto è stato realizzato con il supporto della casa di produzione Zampediverse, che collabora con “C’è Da Fare” nella documentazione video-fotografica delle proprie attività.

Articolo precedente
Nuove serie Netflix di settembre: thriller e ritorni attesi
Articolo successivo
Juventus e Kolo Muani: trattativa in ballo a Torino
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.