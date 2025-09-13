25.2 C
Salute mentale in Italia: il ruolo dei vip nella sensibilizzazione

I diversi aspetti della salute mentale stanno sempre più emergendo, anche grazie all’apporto di personaggi famosi che hanno condiviso le proprie esperienze. Cantanti come Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Emma Marrone e Simone Cristicchi, oltre a attori come Leonardo Di Caprio e sportivi come Gigi Buffon, hanno contribuito a combattere lo stigma associato alle patologie mentali. La loro visibilità ha aiutato a dare maggiore attenzione a problemi come ansia e depressione, che spesso sono erroneamente etichettati come segni di debolezza o esaurimento.

La pandemia ha amplificato l’incidenza di tali disturbi, coinvolgendo persone di tutte le età e contesti sociali. Tuttavia, la risposta del sistema sanitario si è dimostrata spesso inadeguata, con investimenti insufficienti nella salute mentale. In Italia, ad esempio, la spesa sanitaria non raggiunge il 5% raccomandato dall’OMS.

Esiste ancora uno stigma sociale che associa la malattia mentale alla pericolosità e alla criminalità, complicando ulteriormente la situazione. Nonostante la Legge Basaglia abbia segnato un cambio di rotta, trasferendo la psichiatria dai manicomi a strutture più integrate nella comunità, la realtà è complessa e spesso difficile per i familiari.

Recentemente, il modello di psichiatria di comunità si è evoluto, dando importanza alla personale responsabilizzazione dei pazienti attraverso approcci come il “recovery”. Si stanno sviluppando anche i “Budget di salute”, che mirano a una definizione olistica dei bisogni individuali, promuovendo un’interazione tra servizi sanitari e realtà locali per una cura più efficace e integrata della salute mentale.

