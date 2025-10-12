Salute mentale in Italia: il messaggio di Clara Severi

Clara è stata protagonista di un evento presso l’Auditorium del Bicocca Pavilion per la giornata mondiale della salute mentale, dove ha condiviso la sua esperienza personale. Durante il talk show “Sénsazioni”, ha sottolineato quanto sia difficile aprirsi, anche con le persone a noi più vicine. Ha invitato i giovani a sentirsi normali anche se trovano difficile chiedere aiuto, affermando di aver raggiunto una certa serenità con se stessa.

L’incontro ha segnato l’avvio di un nuovo capitolo della campagna “Non Sono Solo”, dedicata a informazione, educazione e supporto. Moderato dalla giornalista Emilia Vaccaro, l’evento ha visto la partecipazione di esperti nel campo della salute mentale, che hanno discusso della costruzione dell’identità nella vita quotidiana, toccando anche temi come l’impatto dei social media.

Clara ha raccontato come cresciuta in un piccolo paese, la sua vita fosse segnata dagli sguardi degli altri. Nonostante il successo, le sfide personali e i traumi non si annullano. Ha parlato della difficoltà di accettarsi e della sua esperienza con la psicoterapia, notando che molte persone si portano appresso traumi da giovani.

La cantante ha anche riflettuto sui commenti negativi ricevuti sui social, evidenziando la fragilità umana e la necessità di empatia. Ha condiviso la sua crescita, sottolineando l’importanza di chiudere i rapporti tossici e accettare momenti di normalità. Infine, ha esortato a mantenere uno spirito ribelle, sottolineando che l’autenticità conta più delle convenzioni sociali.