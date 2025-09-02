Salute mentale in Italia: emergenza tra giovani e risorse scarse

Un rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Salute evidenzia un’emergenza globale legata ai disturbi mentali, come ansia, depressione e schizofrenia, che influiscono sulla salute pubblica e sull’economia. In Italia le risorse destinate a questa problematica restano limitate.

Attualmente, oltre un miliardo di persone nel mondo convive con un disturbo mentale, con un incremento rilevato negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani adulti. I dati indicano che il 7% dei bambini tra i 5 e i 9 anni e il 14% degli adolescenti tra i 10 e i 19 anni hanno già ricevuto una diagnosi.

L’OMS riporta che i disturbi più comuni sono l’ansia, con 350 milioni di casi, e la depressione, con 332 milioni. Si aggiungono diagnosi di ADHD, disturbi dello spettro autistico e schizofrenia. Ansia e depressione, sebbene più frequenti, non sono i più gravi; la schizofrenia e il disturbo bipolare comportano una significativa riduzione dell’aspettativa di vita.

I farmaci antidepressivi e ansiolitici, pur essenziali, presentano rischi: circa il 15% dei pazienti sperimenta sintomi da sospensione. Inoltre, gli effetti collaterali possono contribuire a problemi come obesità e diabete, e la situazione è complicata da fattori comportamentali come fumo e cattive abitudini alimentari.

Il malessere giovanile sta crescendo, nonostante la connessione costante ai social media, generando ansia e isolamento. Le conseguenze economiche dei disturbi mentali sono notevoli, superando le spese sanitarie dirette. In Italia, gli investimenti in salute mentale si assestano attorno al 3%, senza raggiungere l’obiettivo del 5%.

Infine, la transizione dagli ospedali psichiatrici all’assistenza comunitaria appare insufficiente, con solo una ridotta percentuale di Paesi che ha aggiornato i propri piani. La salute mentale emerge così come una questione urgente e necessaria da affrontare con risorse e progetti concreti.