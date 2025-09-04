Salute mentale in Italia: emergenza e sottovalutazione crescente

Oltre un miliardo di persone nel mondo affronta problemi di salute mentale, con ansia e depressione tra i disturbi più comuni, secondo due rapporti recenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Il disagio mentale provoca ogni anno più di 700 mila suicidi a livello globale. Tuttavia, la spesa pubblica per la salute mentale rimane bloccata al 2% dei bilanci sanitari totali, mentre altre aree, come la difesa, ricevono fondi maggiori.

Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolinea che trasformare i servizi di salute mentale è una priorità critica per la salute pubblica. Secondo Ghebreyesus, tutti i governi devono agire con urgenza, assicurandosi che l’assistenza sanitaria mentale venga riconosciuta come un diritto fondamentale piuttosto che un privilegio.

Le donne sono maggiormente colpite dai disturbi mentali, con il 14,8% della popolazione femminile che ne soffre, rispetto al 13% degli uomini. Tra i disturbi più comuni, l’ansia interessa il 4,4% della popolazione, seguita dalla depressione (4%) e dalle disabilità intellettive (1,2%).

I rapporti dell’Oms evidenziano un allerta globale: la salute mentale è un ambito gravemente sottovalutato e sottofinanziato, nonostante la crescente incidenza dei disturbi e il loro impatto significativo sul sociale e sull’economia.