Salute mentale in Italia: diritti, stigma e futuro condiviso

Dal 1978, con la legge Basaglia, le persone con disturbi mentali hanno recuperato molti dei loro diritti, ma c’è ancora una forte necessità di informazione, sensibilizzazione e condivisione di esperienze. Mercoledì 8 ottobre, alle 17.30, presso la Biblioteca monumentale di San Giovanni Evangelista, si terrà il convegno “Salute mentale: passato, presente, futuro”, organizzato dall’associazione Progetto Itaca Parma in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale.

L’evento, moderato dal giornalista Gabriele Balestrazzi, offrirà un momento di riflessione con la partecipazione di diversi relatori. Dopo i saluti di Antonio Nouvenne, Consigliere del Comune di Parma, e Ilaria Gandolfi, presidente di Progetto Itaca Parma, interverranno Alessandro Bosi, sociologo e docente dell’Università di Parma, Pietro Pellegrini, Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’Università di Parma, e Fabio Vanni, psicologo e presidente di Progetto Sum.

Durante il convegno, si terranno letture di brani tratti dai libri “Bisognava provarci” e “La relazione che cura”, pubblicati da Progetto Itaca, che presentano testimonianze sul rapporto di Parma con la salute mentale, sia nel passato, con la chiusura dell’Ospedale Psichiatrico di Colorno, sia nel presente, affrontando le sfide future.

L’incontro dell’8 ottobre è ad ingresso libero e gratuito e rappresenta solo uno degli eventi previsti nel mese di ottobre da Progetto Itaca Parma. Sono previsti anche stand informativi, un workshop per familiari e caregivers, e un laboratorio di cucina nell’ambito del programma di reinserimento socio-lavorativo “Club Itaca Parma”. Per ulteriori informazioni, si può contattare il numero 0521 508806 o visitare il sito www.progettoitacaparma.org.