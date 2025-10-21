Salute mentale in Italia: dialogo tra legge e cura

Questa mattina, il Centro Gulliver di Varese ha ospitato il convegno “Nòmos e Psyché: dialogo tra legge e salute mentale”, con oltre 100 partecipanti e 12 relatori e moderatori. L’evento ha affrontato il delicato tema del rapporto tra diritto e sofferenza psichica, creando un’opportunità di confronto tra esperti del settore legale e della salute mentale.

Il presidente del Centro Gulliver, Emilio Curtò, ha sottolineato l’importanza di questo dialogo, evidenziando che la collaborazione con esperti permette ai giudici di affrontare con maggiore consapevolezza le questioni legate alla malattia mentale. Il convegno ha avuto inizio con la proiezione del trailer del documentario “San Damiano”, presentato dal regista Alejandro Cifuentes, seguito da due sessioni tematiche distinte.

Nella prima parte, dedicata agli aspetti giuridici, si sono analizzati temi come l’imputabilità e il reinserimento sociale, con interventi del magistrato Giuseppe Fazio e della dottoressa Benedetta Rossi. È stata inoltre condivisa una testimonianza narrativa da Claudia Speggiorin del Centro Gulliver. La seconda sessione è stata focalizzata sugli aspetti clinici, con contributi di Giuseppe Lombardi, Nicola Poloni e Alessia Cicolini, che hanno discusso le sfide legate alla perizia psichiatrica e alle carenze del sistema di Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS).

Il convegno si è concluso con un appello di Curtò per maggiori risorse destinate alla cura delle fragilità, mentre il Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, ha evidenziato l’allerta sui disturbi psichici nei giovani, con un adolescente su cinque colpito nella regione. La giornata ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra professionisti, istituzioni e cittadini su un tema cruciale per la comunità.