Salute

Salute mentale in Italia: comunità e solidarietà attiva

La salute mentale è un tema che riguarda l’intera comunità, non solo l’individuo. Quando le istituzioni ci hanno trascurato, abbiamo costruito reti di supporto reciproco, creando spazi sicuri e luoghi per l’ascolto e la cura collettiva.

La sofferenza che molti vivono non è frutto di una “fragilità individuale”, ma è causata da discriminazioni, omofobia, transfobia e precarietà sociale ed economica. È il sistema a renderci vulnerabili, accusandoci poi di questa vulnerabilità.

Oggi ricordiamo che la salute mentale deve essere considerata un diritto per tutti. La nostra comunità ha dimostrato di saper trasformare la solidarietà in resistenza e la vicinanza in opportunità di vita. Nessuno dovrebbe affrontare il peso dello stigma da solo.

