Salute mentale in Italia: allerta per ansia e depressione

L’ansia e la depressione rappresentano una nuova pandemia, colpendo una persona su sette nel mondo e interessando oltre un miliardo di individui, con un impatto maggiore sulle donne. Questi disturbi mentali comportano costi umani ed economici significativi, stimati in circa 1.000 miliardi di dollari all’anno, esclusi i costi indiretti legati alla perdita di produttività.

L’Organizzazione mondiale della sanità lancia un allarme riguardo a queste problematiche, che interessano persone di tutte le età e classi socioeconomiche. Sebbene alcuni Paesi abbiano avviato politiche per migliorare la salute mentale, è urgente investire di più per potenziare i servizi di supporto e ridurre lo stigma legato a questi disturbi. È fondamentale affrontare le cause alla base del malessere mentale.

I disturbi mentali rappresentano la seconda causa di disabilità a lungo termine, aumentando i costi per l’assistenza sanitaria e causando perdite economiche globali. L’OMS evidenzia che trasformare i servizi di salute mentale è una priorità per la salute pubblica. Ogni nazione ha la responsabilità di garantire che l’assistenza sanitaria mentale sia vista come un diritto fondamentale, non come un privilegio.

Due rapporti recenti, World Mental Health Today e Mental Health Atlas 2024, mostrano progressi ma anche lacune nel settore della salute mentale a livello mondiale. Questi dati dovrebbero orientare le strategie nazionali e il dibattito globale in vista della Riunione di Alto Livello delle Nazioni Unite sulle malattie non trasmissibili nel 2025.

Il suicidio rimane un’emergenza grave, con circa 727.000 decessi nel 2021, ed è particolarmente comune tra i giovani. Nonostante gli sforzi, i progressi per ridurre i tassi di suicidio sono insufficienti per raggiungere gli obiettivi delle Nazioni Unite. Infine, sebbene dal 2020 molti Paesi abbiano migliorato le loro politiche sulla salute mentale, le riforme legislative rimangono scarse. Solo il 45% dei Paesi ha esaminato le proprie leggi in base agli standard internazionali dei diritti umani.