Salute mentale in Italia, allarme psicofarmaci

Il consumo di farmaci del sistema nervoso centrale, come antiepilettici, antipsicotici, antidepressivi e psicostimolanti, è in forte crescita, con un aumento del 4,1% rispetto al 2023 e un raddoppio dell’uso di psicofarmaci tra i più giovani rispetto al 2016. Secondo Geremia Capriuoli, psicologo e portavoce del movimento pugliese Proxima – Psicologi in Rete, questo aumento nasconde un problema più profondo: il crescente disagio che attraversa bambini e adolescenti.

Il ricorso agli psicofarmaci, in particolare antidepressivi e antipsicotici, aumenta con l’età raggiungendo il maggior picco durante l’adolescenza, tra i 12 e i 17 anni, con una prevalenza dell’1,17%. Le cause di questo raddoppio sono multifattoriali: la pandemia COVID-19, l’isolamento sociale, la pressione scolastica, l’uso intensivo dei social media e la mancanza di spazi di ascolto e di relazione autentica.

In molti di questi casi, i farmaci non possono essere l’unica risposta a un disagio che richiederebbe un percorso psicologico e di sostegno familiare più ampio e più lungo. Il movimento Proxima invita a non demonizzare i farmaci, ma sottolinea la necessità di garantirne un uso appropriato, accompagnato da percorsi terapeutici preventivi e strutturati. Per tutelare la salute mentale, Proxima propone di intervenire su più fronti, adottando politiche per potenziare i servizi di salute mentale per l’infanzia e l’adolescenza, garantire la presenza stabile di psicologi scolastici e promuovere campagne di educazione emotiva, sessuale e digitale.