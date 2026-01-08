Salute mentale in Italia

La salute mentale riveste un ruolo cruciale nella vita di ognuno di noi perché condiziona il modo in cui ogni giorno ci comportiamo, ci sentiamo e pensiamo. Il benessere psicologico, infatti, non solo influenza le nostre decisioni, il modo in cui ci relazioniamo o risolviamo i problemi, ma anche come gestiamo lo stress o banalmente la quotidianità. Tra i tanti motivi, uno spazio di rilievo lo occupa sicuramente l’ambiente lavorativo. Carichi di lavoro eccessivi, mancanza di supporto e difficoltà nel bilanciare vita professionale e personale, possono contribuire allo sviluppo di condizioni come il burnout.

Secondo un’analisi condotta da Unobravo, le persone che hanno manifestato disagio legato al lavoro sono aumentate del 109,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, oltre un quarto degli intervistati in cerca di supporto ha dichiarato di avere difficoltà proprio sul fronte professionale. Oltre al luogo di lavoro, anche le relazioni interpersonali e affettive possono rappresentare una fonte importante di disagio. Conflitti con il partner, tensioni familiari o problemi con amici e colleghi possono generare sentimenti di solitudine, ansia e insicurezza.

Secondo i dati emersi dal Mind Health Report, il 28% degli italiani soffre di qualche forma di disturbo psicologico, mentre il 60% di coloro che hanno preso parte all’indagine ha dichiarato di aver affrontato problemi personali, con donne e giovani tra i più colpiti. Tra i principali disagi psichici che colpiscono le persone in Italia vi sono l’ansia, lo stress, la depressione. Questi dati trovano conferma anche nelle richieste di supporto psicologico, dove ansia e stress sono tra le problematiche più frequentemente riportate, seguite dalla depressione.

Donne e giovani sono particolarmente vulnerabili a queste problematiche. Le donne risultano essere più esposte a causa di fattori culturali e sociali, come la disparità di genere, che vanno ad accentuare tali difficoltà. I giovani sono spesso a causa dell’impatto negativo di un’esposizione eccessiva ai social media e alle tecnologie.

Purtroppo, parlare di salute mentale e ammettere di voler ricorrere allo psicologo rimane un argomento delicato, avvolto da stereotipi e pregiudizi. Lo stigma sociale continua a rappresentare un ostacolo importante che difficile normalizzare il discorso intorno al benessere psicologico. Spesso, il tema viene affrontato con reticenza o sottovoce, come se fosse qualcosa di cui vergognarsi.

Lo stigma legato alla salute mentale può avere conseguenze profondamente negative sulla vita di una persona, influenzandola su più livelli. Il timore di essere giudicati o discriminati può portare a una riluttanza nel chiedere aiuto, anche quando si affrontano situazioni di grande sofferenza. Questo ritardo nell’accesso al supporto psicologico o medico può aggravare i sintomi, rendendo il disagio più difficile da gestire nel tempo.

Prendersi del tempo ogni giorno per sé stessi è il primo passo per migliorare la salute mentale. Anche pochi minuti di mindfulness o meditazione possono aiutare a ridurre lo stress e a favorire una maggiore consapevolezza del presente. Il movimento fisico gioca un ruolo fondamentale: una passeggiata all’aria aperta, una sessione di yoga o qualsiasi attività fisica che si ami contribuisce a stimolare la produzione di endorfine, migliorando l’umore. Un altro consiglio può essere quello di creare una routine che includa momenti di “pausa dalla tecnologia”, riducendo così il sovraccarico mentale e favorendo una maggiore connessione con sé stessi o con le persone care.