Salute mentale in Italia

In occasione dell’ultimo mercato dell’antiquariato a San Zeno, il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani ha acceso riflettori sul delicato tema della salute mentale e della tutela dei diritti fondamentali. I volontari hanno allestito un punto informativo che ha saputo intercettare l’interesse di oltre seicento cittadini veronesi, focalizzando l’attenzione collettiva sulle criticità e sui potenziali abusi dei trattamenti psichiatrici.

L’iniziativa ha voluto dare voce a chi si trova immerso in realtà cliniche dove la dignità umana rischia di passare in secondo piano rispetto alle procedure burocratiche e contenitive. Un’infermiera professionale ha testimoniato di prassi consolidate volte a impedire sistematicamente la comunicazione tra i degenti e i loro familiari, un comportamento che si pone in netto contrasto con la normativa vigente, che prevede il diritto del paziente di interagire con il mondo esterno anche quando si trova in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Secondo i volontari, questa deriva trasforma la psichiatria in uno strumento di controllo sociale piuttosto che in un percorso di salute, rischiando di far regredire l’assistenza a un modello pre-basagliano dove il dissenso o il disagio vengono gestiti tramite la coercizione anziché attraverso l’ascolto. Il dibattito sollevato a San Zeno si inserisce in un contesto giuridico nazionale in forte evoluzione, segnato da un recente intervento della Corte di Cassazione che ha invalidato la procedura di Trattamento Sanitario Obbligatorio subita da uno studente.

La Corte di Cassazione ha ricordato che la privazione della libertà personale non può mai essere figlia di visioni paternalistiche o di prassi sbrigative, poiché la dignità dell’individuo deve rimanere il fulcro di ogni intervento medico. Una posizione che si allinea alle direttive congiunte dell’Onu e dell’Oms, le quali sollecitano con urgenza gli Stati membri a superare definitivamente il modello coercitivo per favorire servizi basati esclusivamente sul consenso informato e sulla partecipazione attiva del paziente.

Il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani ha anche voluto scardinare il nodo scientifico relativo all’efficacia delle pratiche restrittive, citando i dati prodotti dal Karolinska Institutet di Stoccolma. Lo studio svedese dimostra che le pratiche coercitive non solo non ridurrebbero il rischio di gesti estremi, ma al contrario lo aumenterebbero drasticamente nel periodo immediatamente successivo alla dimissione. L’analisi evidenzierebbe come il trauma della contenzione e la violenza intrinseca del trattamento spezzino irrimediabilmente il legame di fiducia tra il paziente e le istituzioni sanitarie, producendo un isolamento che finisce per aggravare la fragilità psichica invece di curarla.