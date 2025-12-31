Salute mentale in Italia

La morte di Giulia Bonin a Trieste ha riaperto il dibattito sulla salute mentale, un argomento che il Sap di Trieste aveva già affrontato nel suo Congresso Provinciale. Il segretario regionale del sindacato di Polizia, Lorenzo Tamaro, sottolinea che lo scopo del dibattito era quello di accendere una luce su quanto sta accadendo nelle città, visto dalla parte degli operatori di Polizia, che sempre più spesso sono chiamati a intervenire su persone in evidente difficoltà psichica, stato di alterazione alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Gli interventi delle pattuglie non sono limitati a Trieste, ma si verificano anche nelle altre province del Friuli Venezia Giulia e in Italia. Inoltre, gli operatori di Polizia sono spesso chiamati a intervenire presso i pronto soccorso e le strutture psichiatriche per contenere persone in stato di agitazione. Si tratta di casi di persone che hanno bisogno di cure e assistenza da parte di personale specializzato e che, se lasciati soli o non seguiti, rischiano di commettere reati gravi ai danni delle persone.

Spesso, il caso da sanitario diventa giudiziario, con il coinvolgimento della forza pubblica che rappresenta l’ultima risorsa per cercare di arginare un problema che nessuno è riuscito a risolvere. Tamaro cita il caso Meran, l’assassino che in Questura aveva ucciso gli agenti Rotta e Demenego, poi assolto perché riconosciuto incapace di intendere e volere. La sua famiglia aveva chiesto aiuto per le sue condizioni psichiche senza trovare una risposta adeguata.

Molti casi meno conosciuti sono la conseguenza di allarmi inascoltati e/o di interventi insufficienti e inefficaci. Inoltre, ci sono soggetti che fanno uso e abuso di alcol e droghe, che nel momento di alterazione commettono azioni che mettono in pericolo la sicurezza pubblica. Il sistema attuale non è in grado di fornire le risposte e il supporto necessario né per i malati né per le loro famiglie, che sono spesso lasciate sole a doversi confrontare con un problema enorme e di difficile soluzione. necessario che ci sia un’obbligatorietà della terapia per coloro che non accettano la cura e che venga riconosciuta la responsabilità giuridica di chi commette un reato anche se incapace di intendere e volere.