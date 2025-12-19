Salute mentale in Italia

Una recente pubblicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha attirato l’attenzione su un documento intitolato “Psychological interventions implementation manual. Integrating evidence-based psychological interventions into existing services”. Il documento si concentra sulla necessità di sviluppare interventi psicologici nei servizi pubblici per far fronte alla crescente domanda di salute mentale. La finalità è di operare per una vasta gamma di disturbi mentali, disabilità psicosociali e rischio di autolesionismo, che possono beneficiare di interventi psicologici.

Il documento delinea alcuni aspetti problematici per il pensiero corrente e per l’esperienza attuale in Italia. Il primo aspetto riguarda la scelta dei trattamenti, selezionati sulla base di due criteri: la presenza di forti evidenze di efficacia e la completa manualizzazione degli interventi. L’elenco dei trattamenti consigliati include interventi su base comportamentale o cognitivista, come la EMDR, Mindfulness based interventions e acceptance and commitment therapy.

Un aspetto innovativo e problematico del documento è la possibilità che gli interventi possano essere erogati non solo da specialisti della salute mentale, ma anche da non specialisti adeguatamente formati. I criteri per la selezione dei non specialisti includono la disponibilità a ricoprire questo ruolo, la motivazione, la compassione e alcune condizioni personali. Le competenze personali richieste includono l’abilità di aiuto di base, la costruzione di un rapporto caldo e affidabile con la persona che riceve l’intervento e la capacità di comunicazione verbale e non verbale.

Il documento cita anche l’esperienza di Stepped care secondo il programma Improving Access to Psychological Therapies (IAPT) in UK, che riserva agli specialisti solo le situazioni che non hanno tratto giovamento dai non specialisti. Questo approccio è diverso dalle modalità di formazione e operatività attuale in Italia, che sono riservate ai soli specialisti. Il documento solleva anche questioni relative allo status epistemologico e alla applicabilità clinica di molte pratiche attualmente in uso in ambito pubblico e privato.

In generale, il documento propone un approccio innovativo e flessibile per la salute mentale, che potrebbe aprire nuove prospettive per la formazione e la pratica degli operatori sanitari. Tuttavia, solleva anche molte questioni e dubbi, soprattutto in relazione alla formazione e alla selezione dei non specialisti, e al ruolo dell’empatia negli esiti terapeutici.