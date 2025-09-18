Salute mentale in Europa: le sfide delle donne moderne

La crescente diffusione dei disturbi di salute mentale, come la depressione e l’ansia, rappresenta un problema significativo nelle società moderne, con l’Europa tra le aree più colpite. Le statistiche indicano che le donne sono maggiormente vulnerabili, con il 37% di loro che riporta alti livelli di ansia rispetto al 25% degli uomini. In Spagna, una donna su sette e un uomo su quattordici hanno riferito di utilizzare tranquillanti o sonniferi. Recenti studi hanno evidenziato che i divari di genere nel lavoro, come le disparità salariali e le responsabilità di cura, influiscono negativamente sulla salute mentale delle donne.

Non solo il divario salariale, ma anche le nuove forme di lavoro aggravano il benessere psichico tra le donne. La contrattazione collettiva ha contribuito a ridurre il divario salariale in Italia, ma il Paese non ha fornito dati sui casi di molestie sessuali sul lavoro, mostrando una mancanza di trasparenza. L’analisi effettuata dal Parlamento Ue ha rivelato che la segregazione orizzontale e verticale contribuisce a un ambiente lavorativo sfavorevole per le donne, che si trovano spesso in settori con elevate richieste emotive e scarse opportunità di carriera.

Il carico di lavoro non retribuito, soprattutto per le donne con figli, porta a un aumento del malessere psicologico. Molte donne dedicano più ore alla cura rispetto agli uomini, compromettendo la loro crescita professionale e aumentando lo stress. Le lunghe interruzioni lavorative per motivi di cura si traducono in un divario pensionistico, mentre la mancanza di supporto per la salute mentale ostacola ulteriormente il benessere.

Le politiche attuali rimangono frammentate e discollegate, suggerendo la necessità di interventi coordinati per affrontare le disuguaglianze di genere e migliorare l’accesso ai servizi di salute mentale.