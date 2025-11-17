Salute mentale in Emilia-Romagna: criticità ed efficacia

Venerdì 21 novembre, dalle 16 alle 18.30, si terrà presso il Grand Hotel Mattei di Ravenna il convegno “Criticità e fattori di efficacia nella salute mentale”. Questo evento conclude un ciclo di iniziative promosse da Porte Aperte ODV per celebrare il trentennale dell’associazione.

Interverranno due esperti: Paola Carozza, psichiatra e docente universitaria, ora alla guida del Centro di Salute Mentale di Cento (Ferrara), e Alessio Saponaro, sociologo e statistico, dirigente dei Servizi di Salute Mentale della Regione Emilia-Romagna. I saluti iniziali saranno a cura delle autorità locali, tra cui il Sindaco di Ravenna e diverse figure istituzionali della sanità.

Il convegno segna la conclusione delle attività organizzate da Porte Aperte ODV, un’associazione nata nel 1995 grazie all’impegno dei familiari di persone con disagio psichico. Le iniziative, realizzate in collaborazione con Associazione ATestaAlta, Cooperativa Sociale San Vitale e Centro Servizi per il Volontariato VolontaRomagna, hanno offerto opportunità di confronto aperte a tutti i cittadini.

Gli organizzatori sottolineano che l’incontro non è solo una celebrazione, ma un momento per riflettere sull’emergenza della salute mentale, intensificata negli ultimi anni, in particolare dopo la pandemia. Si tratta di una sfida che richiede risposte coordinate tra servizi sanitari, reti sociali e comunità.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 339.3297627 e 342.0012519, o scrivere a [email protected]. La sede legale dell’associazione si trova a Ravenna, in via Agro Pontino 13/A.