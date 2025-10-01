Salute mentale in carcere: un’emergenza da affrontare in Italia

Discutere di salute mentale in carcere evidenzia una contraddizione, poiché la detenzione è spesso difficile da conciliare con il benessere psicologico e fisico. La ricerca “Salute mentale in carcere dopo la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari”, realizzata dalla Società della Ragione in collaborazione con l’Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana, esplora come funziona il sistema sanitario penitenziario riguardo alla prevenzione e alla gestione delle malattie psichiatriche.

Attraverso seminari, sopralluoghi in carceri come Udine, Prato e Rebibbia femminile, e interviste con professionisti del settore, sono emerse contraddizioni tra il sistema penitenziario e le esigenze di salute mentale. La ricerca ha esaminato i fattori a favore della salute mentale in carcere, le condizioni strutturali, le sfide per il reinserimento e le esperienze degli operatori sanitari.

L’“emergenza psichiatrica” è percepita come più grave di quanto indicato dai dati, con una predominanza delle logiche custodiali rispetto a quelle terapeutiche. Gli interventi psicologici tendono a limitarsi a rendere la vita in carcere più tollerabile, svantaggiando il modello riabilitativo. Inoltre, il carcere amplifica le disuguaglianze sociali, colpendo in modo particolare le persone con esperienze migratorie. Anche il territorio non riesce a garantire il supporto necessario, spesso ritenendosi non competente in assenza di documenti.

Un problema significativo è l’applicazione limitata dell’incompatibilità con il carcere per motivi di salute mentale, come previsto dalla giurisprudenza. La ricerca rivela una mancanza di consapevolezza riguardo alla possibilità di scontare la pena in strutture psichiatriche esterne.

Il Piano di azione nazionale per la salute mentale 2025-2030 propone di aumentare i posti nei reparti psichiatrici all’interno delle carceri, ma la carenza di risorse rimane un ostacolo principale. Si evidenzia così la necessità di ripensare radicalmente le politiche di salute mentale in carcere, per rinforzare i diritti delle persone con problematiche psichiatriche.