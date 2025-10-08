17.9 C
Roma
mercoledì – 8 Ottobre 2025
Salute

Salute Mentale in Campania: Iniziativa Online e Incontro Comune

Salute Mentale in Campania: Iniziativa Online e Incontro Comune

In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, si svolgerà un evento all’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, dedicato a testimonianze e discussioni sui temi del lavoro, della disabilità e dello stigma. Questa iniziativa, che collegherà altre piazze italiane, è organizzata dall’Unità Operativa di Salute Mentale di Santa Maria Capua Vetere e Capua, insieme al Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in collaborazione con varie istituzioni locali.

L’incontro inizierà alle 9:30 con l’accoglienza e l’apertura di un infopoint. Alle 10 si darà il via a diverse attività, che comprendono meditazione dialogica, un momento di centratura e ascolto reciproco. Gli organizzatori sottolineano l’importanza di combattere lo stigma e promuovere la salute mentale per tutti, con un focus sui giovani e sull’accessibilità ai servizi. Il programma prosegue alle 10:20 con una sessione di musicoterapia e performance interattiva, seguite dallo yoga della risata alle 10:50. Alle 11:20 sarà inaugurata una mostra d’arte interattiva e si svolgerà un dibattito intitolato “Gruppo siamo noi”.

Alle 12 ci sarà un collegamento nazionale con testimonianze di esperti e racconti di resilienza. Interverranno amministratori pubblici, giornalisti, avvocati, dirigenti scolastici, docenti, alunni, genitori e cittadini. Seguirà un dibattito su diritti, lavoro e disabilità, accompagnato dalla proiezione di un video sullo stigma. Alle 13 si terrà un reading di poesie in memoria di diverse persone. L’evento si concluderà alle 13:30 con la condivisione dei messaggi finali, invitando a proseguire nelle pratiche dialogiche quotidiane. Anche per tutta la durata dell’iniziativa, saranno presenti stands di associazioni e una mostra artistica degli studenti locali.

