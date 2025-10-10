Salute mentale in Abruzzo: formazione e consapevolezza

In occasione della Settimana della Salute mentale e del benessere, promossa dai Lions International, i Lions Clubs di Vasto e San Salvo hanno organizzato un incontro formativo per i propri soci. L’evento si è svolto con la partecipazione del Dr. Alessandro Gentile, direttore del Centro salute mentale e Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ospedale S. Timoteo di Termoli. Presente all’apertura anche Michele Lalla, presidente del Club organizzatore, e la Dr.ssa Maria Pia Smargiassi, medico geriatra.

Durante l’incontro, il Dr. Gentile ha guidato i partecipanti alla scoperta degli aspetti poco conosciuti della salute mentale. Ha utilizzato un linguaggio semplice per illustrare tematiche complesse, sfatando alcune convinzioni comuni. Ad esempio, ha sottolineato che disturbi come il bipolarismo e la schizofrenia possono presentare anche vantaggi funzionali in alcuni casi, citando esempi noti come Francesco Cossiga e John Nash.

Il relatore ha inoltre parlato dei fattori che influenzano la salute mentale, come quelli biologici, ambientali e sociali, evidenziando le gravi conseguenze della solitudine. Ha messo in luce le criticità nell’organizzazione dell’assistenza nella regione, in particolare in Abruzzo e Molise, dove si riscontrano tassi di disturbi mentali superiori alla media nazionale. Ha anche ribadito l’importanza di un approccio globale e polispecialistico alle patologie mentali.

L’incontro ha quindi esplorato i ruoli potenziali dei Lions nell’affrontare queste problematiche. I soci presenti hanno apprezzato l’intervento del Dr. Gentile, che ha anche partecipato al dibattito finale, ricevendo elogi dai presidenti dei quattro Lions Club coinvolti.