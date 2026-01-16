Salute mentale: il potere del silenzio

Quando la parola scompare e il mistero si annida nell’assenza di voce, accade qualcosa di inquietante. La paziente silenziosa di Alex Michaelides è un romanzo che entra nel genere thriller psicologico con una premessa semplice e disturbante: una donna apparentemente perfetta uccide il marito con cinque colpi di pistola e sceglie il silenzio assoluto.

Alicia Berenson, pittrice di successo, vive in un quartiere esclusivo di Londra ed è sposata con un celebre fotografo. Dopo l’omicidio del marito Gabriel, viene internata in un ospedale psichiatrico giudiziario, dove il suo mutismo la trasforma in una figura quasi mitologica, un caso che ossessiona media e specialisti. Tra questi c’è Theo Faber, psicologo criminale convinto di poter essere colui che riuscirà a farla parlare.

Il punto di forza del libro sta nella costruzione dell’attesa. Michaelides orchestra il racconto alternando il presente di Theo con il passato di Alicia attraverso il diario della donna. La narrazione è pulita, controllata, chirurgica, sempre orientata a far avanzare il mistero senza dispersioni. Il silenzio di Alicia non è una semplice assenza: è un dispositivo narrativo, una superficie su cui il lettore proietta ipotesi, giudizi, paure.

Il romanzo è una riflessione sul potere del racconto e sul confine tra cura e controllo. Il rapporto tra terapeuta e paziente diventa un gioco di specchi, dove l’autorità scientifica può trasformarsi in dominio, e la confessione in trappola. Il libro dialoga con Patricia Highsmith per l’ambiguità morale, con Gillian Flynn per la manipolazione dei punti di vista e con Paula Hawkins per l’uso dell’inaffidabilità come motore del mistero.

Lo stile è essenziale e accessibile, costruito per mantenere alta la tensione e condurre il lettore verso un colpo di scena finale che rilegge retroattivamente l’intera storia. Il libro è un meccanismo narrativo di precisione, progettato per catturare, trattenere e infine disorientare. Alex Michaelides è uno scrittore e sceneggiatore britannico di origini greco-cipriote, con successo globale nel genere thriller psicologico.