Salute mentale, i dati. L’NSIS è fondamentale.

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) è un’infrastruttura informatica fondamentale per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano, concepita per migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni sanitarie. Questa piattaforma centralizza i dati sui servizi sanitari, fornendo informazioni cruciali per il Ministero della Salute e le Regioni nel monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), inclusa la salute mentale.

Il NSIS è nato come evoluzione del precedente Sistema Informativo Sanitario (SIS) ed è stato istituito sulla base della legge 388 del 2000. Il suo sviluppo è stato sancito da un Accordo Quadro datato 22 febbraio 2001, successivamente aggiornato nel luglio 2016 per meglio rispondere alle esigenze del SSN, specialmente in un contesto di crescente decentramento delle competenze statali verso le Regioni.

Tra gli obiettivi principali del NSIS vi è il monitoraggio dell’erogazione dei servizi sanitari e la garanzia di una distribuzione uniforme e trasparente dei LEA in tutta Italia. Il sistema facilita la raccolta, l’analisi e la restituzione di dati sulla qualità dei servizi, permettendo di valutare la sostenibilità economica e l’efficienza del SSN. Inoltre, crea un linguaggio comune tra i sistemi informativi regionali e quello nazionale, favorendo uno scambio di dati omogeneo e fluido.

Oggi, il NSIS rappresenta la principale banca dati sanitaria del Paese, raccogliendo informazioni su vari ambiti assistenziali, dalla gestione delle malattie croniche agli interventi urgenti. Questi dati sono utilizzati dal Ministero della Salute e dalle Regioni per le decisioni politiche e il miglioramento della qualità dei servizi.

La progettazione del NSIS ha richiesto l’individuazione di contenuti informativi specifici e l’adozione di regole precise per la raccolta dei dati, assicurando validità per le analisi comparative tra diverse aree d’Italia. Il sistema non è solo tecnologico, ma anche strategico per monitorare l’equilibrio tra costi e qualità, cruciali nella crescente domanda di servizi sanitari e risorse limitate. L’obiettivo è rendere l’SSN efficiente e sostenibile, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini.