Salute mentale giovanile in Italia: un’emergenza silenziosa

Da StraNotizie
Salute mentale giovanile in Italia: un’emergenza silenziosa

Oggi la salute mentale di bambini e adolescenti rappresenta un’emergenza seria e silenziosa. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 166 milioni di adolescenti nel mondo convivono con disturbi mentali, come ansia, depressione e traumi, che possono influenzare negativamente lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale. Le conseguenze di questo disagio si riflettono in vari ambiti della vita, come rendimento scolastico e relazioni interpersonali.

Quando i segnali di sofferenza non vengono ascoltati, si possono lasciare cicatrici profonde, anche a livello economico. Un report della Banca Mondiale indica che un disturbo mentale non trattato in adolescenza può ridurre il reddito futuro fino al 10% annuo, un impatto significativo per chi vive in situazioni già fragili.

Il disagio giovanile si manifesta in diverse forme. I giovani NEET e i dropout, ad esempio, spesso si sentono emarginati e privi di prospettive. Inoltre, tra i più vulnerabili ci sono minori stranieri non accompagnati e adolescenti LGBTQIA+. Nonostante le sfide, molti ragazzi oggi parlano apertamente delle loro esperienze, il che rappresenta un cambiamento positivo; l’intervento psicologico e affettivo diventa così necessario.

Emidio Musacchio, psicologo e responsabile dei servizi socio-educativi della Fondazione Asilo Mariuccia, sottolinea l’importanza di offrire esperienze concrete e relazioni forti per restituire senso e identità ai ragazzi. Attraverso due progetti, “Coltivare Inclusione” e “IntegrAzione”, la fondazione aiuta giovani italiani e stranieri a recuperare fiducia in sé attraverso attività pratiche e laboratori, dimostrando che il sostegno emotivo va oltre le parole. Queste iniziative non solo supportano la salute mentale, ma rappresentano anche un investimento per il futuro della società.

