Salute mentale: eventi a Pietrasanta per giovani adulti

“La salute mentale è un tema centrale e non deve essere considerata una questione privata.” Questo è il focus del progetto “Il dono della sete”, promosso dalla biblioteca comunale “Giosuè Carducci” in collaborazione con Itinera, Coopculture e la Consulta del Volontariato. Il programma prevede quattro nuovi appuntamenti, ogni mercoledì, a partire da domani e per tutto il mese di ottobre.

L’iniziativa mira a promuovere l’aggregazione, il confronto e la socialità, in particolare per i giovani sotto i 35 anni. A inaugurare il percorso mensile ci sarà un gruppo di lettura per ragazzi di età compresa tra 16 e 28 anni. Si comincerà con una conversazione con Andrea Geloni riguardo al libro “Se niente importa” di Jonathan Safran Foer, scelto per l’estate. Inoltre, si presenterà il nuovo romanzo per la lettura collettiva del mese, “Tutto chiede salvezza” di Daniele Mencarelli, che ha ispirato anche una serie televisiva.

Mercoledì 1° ottobre si terrà una serata di Cineforum. Alle 21, nel salone dell’Annunziata, verrà proiettato il film “Noi siamo infinito” di Stephen Chbosky, con ingresso libero. Mercoledì 8 ci sarà un incontro con una psicologa, consigliato per la fascia d’età 16-28 anni, per discutere su come il disagio psicologico nasca dalle relazioni e riguardi la collettività. Infine, il 15 ci sarà un’altra serata di Cineforum con la proiezione del film “Il lato positivo”, diretto da David O. Russell.

Dove non specificato, gli incontri iniziano alle 18. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, e per gli eventi legati ai gruppi di lettura è necessario ritirare il libro. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la biblioteca.