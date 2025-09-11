Salute mentale e sport: la sfida di Stefanos Tsitsipas

Il greco Stefanos Tsitsipas, attualmente al 27° posto della classifica mondiale, sta attraversando un periodo difficile nella sua carriera. Le sue prestazioni sul campo sono in calo, con molte sconfitte e poche vittorie, e a questo si aggiungono anche aspetti personali che influiscono negativamente sul suo rendimento.

Problemi alla schiena e la fine della relazione con la tennista spagnola Paula Badosa hanno gravato sulla sua performance. Tsitsipas ha espresso le sue difficoltà, affermando di sentirsi stressato e ansioso, con poca fiducia nel suo gioco. “Negli ultimi mesi ho vinto pochissime partite. Mi destabilizza tantissimo vedere che non sono più in grado di competere. Di recente ho vissuto un trauma molto forte e non posso garantire molto per le eliminatorie di Coppa Davis,” ha dichiarato.

Per affrontare queste sfide, il tennista ha deciso di distaccarsi dai social media, descrivendo questa scelta come una forma di disintossicazione. Ha spiegato di aver utilizzato le piattaforme social come un rifugio per sfuggire allo stress del suo infortunio, trascorrendo ore a guardare video. “Allontanarmene è una questione di salute mentale: voglio ispirare altri giovani a fare lo stesso,” ha sottolineato.

Resta da vedere se Tsitsipas riuscirà a ritrovare la sua strada, considerando le grandi aspettative che lo circondano come possibile erede dei grandi del tennis.