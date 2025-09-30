19.1 C
Roma
martedì – 30 Settembre 2025
Salute

Salute mentale e sport: il progetto UISP per il benessere in Italia

Da StraNotizie
Salute mentale e sport: il progetto UISP per il benessere in Italia

Roma ha ospitato il Workshop nazionale “Salute mentale e salute pubblica: UISP propone il progetto ABC per il benessere di comunità” il 29 settembre 2025, presso l’Auditorium Biagio D’Alba del Ministero della Salute. Questo evento, patrocinato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, ha messo in evidenza l’esperienza di UISP Puglia e UISP Taranto, che da tempo operano nella promozione della salute e dell’inclusione attraverso lo sport.

Il workshop ha fungito da piattaforma nazionale per discutere il progetto ABC’s of Mental Health Europe, in cui UISP è partner, mirato a migliorare il benessere comunitario attraverso il modello “Act-Belong-Commit” (Agire–Appartenere–Impegnarsi). Durante l’evento, hanno partecipato relatori come Antonella Palmigiano, responsabile regionale delle Politiche per la Promozione della Salute, e Fabio Mariani, segretario regionale UISP Puglia. La loro presenza, insieme a quella di Antonio Adamo (UISP Puglia) e Luca Augenti (UISP Taranto), ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’associazione nel dibattito su sport e salute.

L’incontro ha evidenziato l’importanza di un approccio che integri attività fisica, socialità e benessere collettivo. Questo workshop ha confermato il contributo della UISP alle politiche pubbliche di salute, mettendo in risalto il lavoro dei Comitati regionali e provinciali come esempi concreti di sport che promuovono inclusione, partecipazione e comunità.

Articolo precedente
Novità Amazon Prime Video: film e serie da non perdere in Italia
Articolo successivo
Snoop Dogg rivoluziona le Olimpiadi invernali in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.