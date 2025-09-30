Salute mentale e sport: il progetto UISP per il benessere in Italia

Roma ha ospitato il Workshop nazionale “Salute mentale e salute pubblica: UISP propone il progetto ABC per il benessere di comunità” il 29 settembre 2025, presso l’Auditorium Biagio D’Alba del Ministero della Salute. Questo evento, patrocinato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, ha messo in evidenza l’esperienza di UISP Puglia e UISP Taranto, che da tempo operano nella promozione della salute e dell’inclusione attraverso lo sport.

Il workshop ha fungito da piattaforma nazionale per discutere il progetto ABC’s of Mental Health Europe, in cui UISP è partner, mirato a migliorare il benessere comunitario attraverso il modello “Act-Belong-Commit” (Agire–Appartenere–Impegnarsi). Durante l’evento, hanno partecipato relatori come Antonella Palmigiano, responsabile regionale delle Politiche per la Promozione della Salute, e Fabio Mariani, segretario regionale UISP Puglia. La loro presenza, insieme a quella di Antonio Adamo (UISP Puglia) e Luca Augenti (UISP Taranto), ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’associazione nel dibattito su sport e salute.

L’incontro ha evidenziato l’importanza di un approccio che integri attività fisica, socialità e benessere collettivo. Questo workshop ha confermato il contributo della UISP alle politiche pubbliche di salute, mettendo in risalto il lavoro dei Comitati regionali e provinciali come esempi concreti di sport che promuovono inclusione, partecipazione e comunità.