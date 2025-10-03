15.5 C
Salute mentale e sport a Rimini: incontri gratuiti per tutti

Da StraNotizie
In ottobre, il Comune di Rimini organizza incontri gratuiti per promuovere la salute mentale e il benessere della comunità. Questi eventi si svolgeranno nei Nodi Territoriali, spazi dedicati a fornire supporto a cittadini e servizi sanitari e sociali.

I Nodi Territoriali sono luoghi dove diversi operatori collaborano per assistere le persone nella loro vita quotidiana, creando una rete di sostegno tra comunità e servizi. L’obiettivo è migliorare il benessere collettivo attraverso il dialogo e l’inclusione.

In occasione della Settimana della Salute Mentale, si terranno due appuntamenti aperti a tutti:

  • Martedì 7 ottobre alle 17.00 presso il Nodo Centro Storico, si svolgerà l’incontro “A Mente Aperta – dalla Paura alla Comprensione.” Questo evento permetterà ai cittadini di confrontarsi con esperti in salute mentale, esplorando temi legati alla salute psicologica e ai pregiudizi.

  • Giovedì 9 ottobre dalle 17.00 alle 19.00 al Nodo Sud Monte, ci sarà “Oltre i Limiti – il Valore dello Sport.” Durante il pomeriggio, le associazioni e le società sportive del territorio si presenteranno, e i partecipanti potranno prenotare attività pratiche con esse, evidenziando il ruolo dello sport nel migliorare il benessere psicofisico e nell’inclusione sociale.

Entrambi gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare per contribuire a una cultura della salute mentale più aperta e partecipativa.

I Nodi Territoriali di Salute, in totale 12, offrono spazi per l’ascolto attivo e l’assistenza diretta, favorendo l’accesso a servizi sociali e sanitari. Qui operano vari professionisti, come infermieri, assistenti sociali e psicologi, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni della comunità e promuovere una maggiore consapevolezza della salute.

