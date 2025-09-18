Salute mentale e resilienza nella diaspora indiana in UK

Ruby è una giovane ragazza che decide di smettere di parlare dopo un innocuo errore di pronuncia sulla parola “sorella”. Crescendo in una periferia inglese come figlia di immigrati indiani, osserva la vulnerabilità della sua famiglia: la madre affronta periodi di difficoltà mentale, mentre la sorella Rania rappresenta energia e indipendenza. Attorno a lei ruotano figure significative come la nonna Biji, che porta storie e rimedi, e la Zia Numero Uno, con il suo carattere deciso.

Il romanzo di Mona Arshi, intitolato “Il silenzio è la voce che ho scelto”, offre uno sguardo intimo attraverso i pensieri di Ruby. Sebbene non parli, la sua voce interiore è forte e riflessiva, rivelando errori e incertezze con ironia. La narrazione si alterna tra capitoli brevi che colgono istanti e momenti più lunghi che approfondiscono relazioni, mantenendo vivo l’interesse del lettore. Questa struttura rende la lettura fluida e accessibile, anche se interrotta da pause.

La dinamica fra Ruby e Rania è centrale nel romanzo: le due sorelle si complementano, offrendo un supporto reciproco nonostante il silenzio di Ruby. Il libro esplora tematiche il cui peso si fa sentire: la salute mentale della madre, un tema delicato affrontato con sensibilità, evidenzia le fragilità e le eredità emotive che si trasmettono in famiglia.

“Il silenzio è la voce che ho scelto” si distingue per la sua prosa poetica e il mix di temi sociali e personali, risultando una lettura profonda e significativa per chi cerca storie di crescita emotiva e connessione umana.