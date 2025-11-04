Salute mentale e prevenzione: il ruolo della comunità in Italia

Di recente, il maltempo ha causato diverse problematiche, tra cui la pulizia delle strade e la qualità dell’acqua del lago. In questo contesto, il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca ha voluto esprimere un forte ringraziamento ai volontari e al gruppo di Protezione Civile, definendoli persone ammirevoli e sempre pronte ad aiutare.

Attualmente, le strade sono quasi tornate alla normalità, con in programma la chiusura notturna della Lariana a Blevio per completare gli ultimi lavori sotto il Ponte Bailey. Tuttavia, è fondamentale concentrarsi sulla prevenzione per evitare che simili situazioni si ripetano in futuro. Bongiasca ha affermato l’importanza di investire nella pulizia della montagna e ha annunciato l’intenzione di coinvolgere il Consorzio Forestale in questa attività. La prevenzione è una priorità per garantire che incidenti come quelli del mese scorso non si verifichino più.

Durante un incontro con la redazione di CiaoComo, il presidente ha fornito aggiornamenti positivi riguardo alle strade, rassicurando i cittadini sulla situazione attuale e futura. La collaborazione e il supporto della comunità rimangono fondamentali per affrontare le sfide legate al maltempo e migliorare la sicurezza e la qualità della vita nella provincia.