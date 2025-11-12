Salute mentale e obesità in Italia: l’uso di farmaci cresce

Il Rapporto OsMed dell’AIFA offre una panoramica sull’uso dei farmaci in Italia, evidenziando la crescente preoccupazione per la salute mentale dei giovani e il contrasto all’obesità. A fronte di una spesa farmaceutica in aumento, l’uso di psicofarmaci e farmaci contro l’obesità sta crescendo significativamente.

Nel 2024, ogni italiano ha assunto in media quasi due dosi di farmaci al giorno, con una spesa totale di 37 miliardi di euro. Questo incremento è particolarmente evidente nella spesa pubblica per i farmaci, che è aumentata del 7,7%. Tuttavia, si segnala anche un preoccupante abuso di antibiotici, soprattutto nel Sud Italia.

Particolarmente allarmante è l’uso degli psicofarmaci tra bambini e adolescenti, con oltre lo 0,5% dei minori che ha ricevuto almeno una prescrizione nel 2024, quasi il doppio rispetto a otto anni fa. Sebbene l’Italia rimanga al di sotto di altri Paesi occidentali, come Francia e Stati Uniti, la crescita richiede un’attenzione maggiore sul supporto psicologico non farmacologico.

Un altro aspetto importante riguarda i farmaci anti-obesità, come gli analoghi del GLP-1, che stanno diventando sempre più richiesti. La Semaglutide, in particolare, ha visto un significativo aumento nella spesa e nell’uso.

Gli antibiotici, d’altro canto, continuano a rappresentare un problema irrisolto, con circa il 40% degli italiani che li ha assunti nel 2024. Le differenze regionali sono marcate, con un consumo molto più elevato nel Sud. Questo uso non necessario alimenta l’antibiotico-resistenza, una delle maggiori minacce per la salute pubblica.

Il Rapporto sottolinea la necessità di un consumo più appropriato di farmaci, mirato a migliorare la qualità delle prescrizioni e ridurre le disuguaglianze regionali.