27 C
Roma
lunedì – 22 Settembre 2025
Salute

Salute mentale e natura: il progetto a Latina per i minori

Da StraNotizie
Salute mentale e natura: il progetto a Latina per i minori

Al Parco Naturale di Pantanello, sede dell’Oasi LIPU della Fondazione Roffredo Caetani, ha preso avvio il progetto “Natural Mente Insieme e in Salute”. Questa iniziativa è parte dell’accordo Global Health tra la Provincia di Latina, l’ASL e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.

Il progetto, promosso dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Latina, propone un modello innovativo di assistenza per i minori con disturbi del neurosviluppo, combinando percorsi clinici e attività psico-educazionali per le famiglie. Si basa sull’approccio One Health – Planetary Health, che collega la salute delle persone, l’ambiente e il benessere sociale, integrando il contesto naturale del Parco come parte essenziale della riabilitazione per favorire relazioni, apprendimento e inclusione.

Il programma prevede incontri quindicinali per un anno, coinvolgendo due gruppi di bambini per un totale di 11 minori, con il supporto di un’équipe multiprofessionale e del personale LIPU per le attività di educazione ambientale.

Il presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, ha affermato che la salute mentale può e deve essere curata anche al di fuori dei contesti tradizionali, evidenziando l’innovazione della collaborazione. Il direttore sanitario dell’ASL, Sergio Parrocchia, ha sottolineato l’importanza di questi interventi basati su evidenze clinico-assistenziali per la prevenzione precoce. La direttrice generale, Sabrina Cenciarelli, ha descritto il progetto come un passo verso una sanità moderna e inclusiva. Infine, Massimo Amodio, presidente della Fondazione Roffredo Caetani, ha evidenziato come l’iniziativa valorizzi l’interconnessione tra natura, crescita e salute.

Articolo precedente
La voce di Hind Rajab: il film che commuove Varese
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.