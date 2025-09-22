Salute mentale e natura: il progetto a Latina per i minori

Al Parco Naturale di Pantanello, sede dell’Oasi LIPU della Fondazione Roffredo Caetani, ha preso avvio il progetto “Natural Mente Insieme e in Salute”. Questa iniziativa è parte dell’accordo Global Health tra la Provincia di Latina, l’ASL e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.

Il progetto, promosso dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Latina, propone un modello innovativo di assistenza per i minori con disturbi del neurosviluppo, combinando percorsi clinici e attività psico-educazionali per le famiglie. Si basa sull’approccio One Health – Planetary Health, che collega la salute delle persone, l’ambiente e il benessere sociale, integrando il contesto naturale del Parco come parte essenziale della riabilitazione per favorire relazioni, apprendimento e inclusione.

Il programma prevede incontri quindicinali per un anno, coinvolgendo due gruppi di bambini per un totale di 11 minori, con il supporto di un’équipe multiprofessionale e del personale LIPU per le attività di educazione ambientale.

Il presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, ha affermato che la salute mentale può e deve essere curata anche al di fuori dei contesti tradizionali, evidenziando l’innovazione della collaborazione. Il direttore sanitario dell’ASL, Sergio Parrocchia, ha sottolineato l’importanza di questi interventi basati su evidenze clinico-assistenziali per la prevenzione precoce. La direttrice generale, Sabrina Cenciarelli, ha descritto il progetto come un passo verso una sanità moderna e inclusiva. Infine, Massimo Amodio, presidente della Fondazione Roffredo Caetani, ha evidenziato come l’iniziativa valorizzi l’interconnessione tra natura, crescita e salute.