Salute mentale e lavoro in Italia: sfide e opportunità

Il seminario sul tema della salute mentale e lavoro si terrà il 26 settembre, organizzato dalla Cisl Monza Brianza Lecco e Horus Club. Questo argomento è di crescente rilevanza, poiché in Italia circa una persona su sei è affetta da disturbi mentali, principalmente ansia e depressione. Tra le persone in età lavorativa, la percentuale di chi soffre di tali disturbi arriva fino al 64,8%.

L’evento, che avrà luogo alle Officine Badoni di Lecco, prevede interventi da parte di rappresentanti di ATS Brianza, ADAPT e Confindustria Lecco Sondrio. L’Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce il lavoro come una “determinante sociale della salute mentale” e fornisce linee guida con obiettivi chiari per promuovere il benessere aziendale. Durante il seminario, si esploreranno buone pratiche e nuove prospettive per migliorare la salute mentale nel contesto lavorativo. Saranno anche presenti soci del Horus Club, che condivideranno la loro esperienza nel mantenere un equilibrio tra vita e lavoro.

Secondo Mirco Scaccabarozzi, Segretario Generale CISL Monza Brianza Lecco, la salute mentale è essenziale per il benessere dei lavoratori e per garantire qualità e produttività. Scaccabarozzi sottolinea che i lavoratori oggi cercano ambienti di lavoro positivi e stimolanti, rifiutando l’idea di “ammalarsi di lavoro”.

Annamaria Guerra, presidente di Horus Club Lecco, evidenzia l’importanza di ambienti inclusivi per prevenire stress e burnout. L’OMS segnala che il 50% dei costi sociali legati alla salute mentale deriva da costi indiretti, come la ridotta produttività, e ogni anno si perdono fino a 12 miliardi di giornate lavorative per disagio mentale, comportando perdite economiche significative a livello globale.