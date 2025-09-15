Salute mentale e lavoro in Italia: sfide e opportunità attuali

Negli ultimi anni, le richieste di supporto psicologico da parte di professionisti e lavoratori italiani sono aumentate. Questo trend è attribuibile a vari fattori, tra cui stress, preoccupazioni economiche e timori per il benessere fisico. Sebbene ci sia una crescente apertura verso il tema, la salute mentale sul posto di lavoro rimane delicata e il costo rappresenta un ostacolo significativo. Il 46% del campione intervistato ha evidenziato che le relazioni personali sono le più colpite dal malessere psicologico, seguito dal 40% per la crescita personale e l’autostima, mentre il 37% vede nella fragilità psicologica una minaccia per la carriera.

Un’indagine di Unobravo su circa 4mila adulti e professionisti clinici ha mostrato una diffusa disinformazione sulla salute mentale, con solo il 16% che riconosce il tema come affrontato apertamente. Inoltre, l’81% degli intervistati considera il disagio psicologico un segno di debolezza. Anche in ambito lavorativo, la situazione è critica: solo un terzo dei dipendenti ritiene che la propria azienda promuova un ambiente mentalmente sano. Quasi il 42% dei lavoratori afferma che il loro datore di lavoro attualmente non offre alcun supporto specifico per il benessere psicologico.

Pareri di esperti evidenziano la necessità di integrare il benessere psicologico nelle politiche aziendali. Danila De Stefano, CEO di Unobravo, ha messo in evidenza l’importanza di creare ambienti di lavoro sicuri e inclusivi, considerandoli una responsabilità strategica per le aziende. Anche Christian Guerrini, HR Director di Jakala, sottolinea il cambio di ruolo delle risorse umane verso una gestione più strategica, suggerendo che la tecnologia possa aiutare a ottimizzare risorse e tempo, permettendo di valorizzare il singolo dipendente.