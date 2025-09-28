Salute mentale e innovazione al Mind Fest di Milano

Sabato 27 e domenica 28 settembre torna a Milano il Mind Fest, un festival che combina musica, moda, innovazione e benessere mentale. Si svolgerà nel Parco Alessandrina Ravizza durante il weekend della Milano Fashion Week, con ingresso gratuito previa registrazione.

Il Mind Fest mette in evidenza la moda come strumento di cambiamento sociale e si concentra sulla salute mentale, un tema cruciale per i giovani, che affrontano pressioni accademiche e sociali, amplificate da recenti difficoltà globali. Il festival offre talk, workshop, installazioni, mostre e musica, rivolgendosi principalmente a studenti universitari e alla Generazione Z, ma aperto a tutti coloro che desiderano partecipare a un evento culturale di qualità.

Il festival funge anche da punto di incontro tra università, imprese creative e giovani talenti, creando opportunità di networking. In particolare, il corner moda e creatività, coordinato da Cleope, offrirà una passerella per studenti e realtà emergenti promettenti di Milano, garantendo visibilità internazionale.

Nel corso dell’evento, ampio spazio sarà dedicato alla salute mentale, dando voce a esperienze personali significative. La salute psicologica è vista come essenziale per favorire innovazione, creatività e crescita personale.

Infine, la musica avrà un ruolo centrale. Sabato 27 settembre, il Parco Ravizza ospiterà il format Bparty, mentre domenica 28 sarà il turno del collettivo Housemaf, trasformando il parco in un dancefloor a cielo aperto.