Salute mentale e giovani: il progetto di Milano da sostenere

Milano, 16 ottobre – Durante una vacanza al mare è nata l’idea di fondare un’associazione per sensibilizzare sulla salute mentale dei giovani. Così è stata creata “C’è Da Fare ETS”, fondata da Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi, che in pochi anni ha portato attenzione su questo tema, offrendo aiuti concreti al territorio.

Un evento si terrà domani al Lirico Giorgio Gaber con “C’è Da Ridere”, un formato teatrale che combina comicità e riflessione. Sul palco ci saranno artisti come Katia Follesa, Eleazaro Rossi, e altri. Anche Aglaia Vignoli, neuropsichiatra dell’Infanzia e dell’Adolescenza al Niguarda, parteciperà, offrendo uno spunto importante per il dibattito.

La raccolta fondi è solo uno degli obiettivi; il primo rimane la divulgazione e la sensibilizzazione sulla salute mentale degli adolescenti. Attraverso il teatro, gli interventi si intrecciano, creando una narrazione coerente che invita a riflettere.

La presenza della dottoressa Vignoli è fondamentale per facilitare l’interazione col pubblico. Gli spettatori possono inviare domande via WhatsApp sul disagio adolescenziale, stimolando una discussione che va oltre la mera comicità.

Le reazioni del pubblico variano, ma l’interesse è reale. Nonostante le difficoltà nel trattare il tema del disagio mentale, la speranza è di abbattere lo stigma e far comprendere che parlarne è fondamentale.

L’associazione ha ricevuto ascolto dal Comune di Milano e dal Sistema Sanitario Nazionale, collaborando per attuare il progetto “C’è Da Fare Safe Teen”. Questo protocollo innovativo offre un supporto ai ragazzi in difficoltà, contribuendo a una nuova visione del trattamento.

Kessisoglu e Rocchi, con il desiderio di lasciare un segno, hanno visto la loro idea crescere rapidamente in due anni di attività.