Salute mentale e cinema: il progetto “Follia” a Reggio Emilia

Il nuovo cortometraggio “Follia” del regista Marco Foderaro sarà proiettato questa sera all’ex Maki pub di Bagnolo in Piano. Questo progetto coinvolge anche persone seguite dal Centro di salute mentale di Reggio Emilia, con cui Foderaro collabora dal 2014 attraverso l’iniziativa “Come creare un film”.

L’idea alla base di “Follia” è un progetto che il regista ha concepito da oltre un anno, ispirato a storie vere condivise con il suo gruppo di lavoro. Il corto, girato in bianco e nero, rappresenta il lavoro più ambizioso mai realizzato da Foderaro e include tra gli attori anche Francesco Moneti dei Modena City Ramblers. Il regista esprime gratitudine ai membri del suo team, tra cui l’aiuto regista Ruben Michael Mosca e gli operatori Simone Stoppazzoni, Guido Zini, Davide Germini e il compositore Luca Pizzetti.

La trama si svolge negli anni ’60 all’interno di un manicomio e presenta due protagonisti: un ragazzo ricoverato per la prima volta e una ragazza che inizia a lavorare come infermiera. La narrazione alterna i pensieri dell’infermiera alla voce interiore del protagonista.

“Follia” è parte di un progetto più ampio, con un sequel già in fase di scrittura, in cui il corto sarà a colori e affronterà l’evoluzione delle cure nel tempo, compresi laboratori creativi nei centri di salute mentale.

Inoltre, il regista sta lavorando su un nuovo cortometraggio con ragazzi del centro per minori Aida, intitolato “Dio è un Albero”, ambientato in un mondo post-apocalittico. Foderaro si sforza di mantenere un’atmosfera divertente, così i ragazzi partecipano con entusiasmo e si sentono liberi durante le riprese.