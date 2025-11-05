Salute mentale e benessere in Veneto: incontro a Padova

Si svolgerà un incontro pubblico su temi di salute mentale, sessuale e lavorativa delle nuove generazioni. L’evento, intitolato “Salute pubblica – un bene comune da tutelare a 360 gradi”, è programmato per mercoledì 5 novembre alle 18.30 nella sala Anziani di palazzo Moroni a Padova. Organizzato da Virginia Libero, candidata al consiglio regionale del Veneto per il Partito Democratico, l’incontro mira a sottolineare l’importanza della salute pubblica come un aspetto che deve essere affrontato in modo integrato. Si riconosce infatti che il benessere psicologico, sessuale e lavorativo è fondamentale per la vita delle persone e per la coesione sociale.

All’evento parteciperanno Virginia Libero, Rachele Scarpa, deputata Pd e responsabile nazionale Giovani e Salute, Margherita Colonnello, assessora alle Politiche Sociali del comune di Padova, Ilenia Pennini, presidente di Arcigay Tralaltro Padova, e Andrea Crisanti, senatore del Partito Democratico. Virginia Libero ha dichiarato che la salute pubblica deve diventare centrale nell’agenda politica. Affrontare le tematiche legate alla salute significa dedicarsi seriamente al disagio mentale, alla prevenzione, alla parità di accesso ai servizi e alla tutela del benessere nei contesti educativi e lavorativi. Questi temi sono particolarmente rilevanti per i giovani, spesso lasciati soli di fronte alle difficoltà.

L’incontro rappresenterà un’importante opportunità di dialogo tra istituzioni, associazioni e cittadini per riflettere su come costruire un Veneto più giusto, inclusivo e attento alla salute di tutti. L’evento è aperto al pubblico e l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.