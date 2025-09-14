Salute mentale e benessere giovanile al Paranoia Festival Milano

Dal 12 al 13 settembre 2025, il Paranoia Festival si svolgerà presso Base Milano, in via Bergognone 34. Questa quarta edizione sarà totalmente gratuita e offrirà un ricco programma composto da panel, laboratori, talk e musica, tutti focalizzati sulla salute mentale e il benessere emotivo delle nuove generazioni.

Il tema di quest’anno è “L’Eterna Rincorsa”, che affronta le difficoltà di insoddisfazione e sovraccarico emotivo che caratterizzano la Gen Z. Questa generazione, cresciuta con l’idea del successo a tutti i costi, si trova ad affrontare pressioni elevate, dove il fallimento è poco accettato e prendersi una pausa può sembrare una sconfitta. Il festival intende stimolare una riflessione sull’ansia, le aspettative e il burnout, aspetti sempre più comuni in una società orientata alla performance.

L’evento coinvolgerà scuole, università, istituzioni, creator e psicologi, creando un ambiente inclusivo e collaborativo. Parte dei proventi ottenuti sarà destinata al Progetto Scuole di Progetto Itaca Ets, un’iniziativa per promuovere l’educazione alla salute mentale nelle scuole superiori.

Il programma di venerdì 12 settembre include diversi incontri e laboratori, come “Manuale per un sereno fallimento” e “Stories di In-successo”, oltre a un festival musicale in serata. Sabato 13 settembre, si terranno altri eventi significativi, come “Fallire è un’opzione?” e “Laboratorio delle Scelte”, un’opportunità di riflessione e condivisione.