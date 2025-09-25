Salute mentale e arte: rassegna a Parma per il benessere

Dopo il successo della scorsa edizione, riprende ad Ape Parma Museo la rassegna “Il mio canto libero”, organizzata dall’associazione Progetti&Teatro aps con la collaborazione di L.O.F.T. Libera Organizzazione Forme Teatrali e il sostegno di Fondazione Monteparma, Sirio e Proges cooperative sociali, e diversi enti locali. Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, gli spazi normalmente dedicati alle arti visive saranno occupati da laboratori, incontri, dibattiti e spettacoli teatrali aperti al pubblico e gratuiti.

Il programma prevede la partecipazione di artisti noti a Parma e ospiti esterni, come lo scrittore Aldo Colonnello, e si concentrerà sulla tematica della salute mentale. Carlo Ferrari, regista del progetto, sottolinea l’importanza di mantenere viva l’attenzione su questo argomento fra il pubblico. “Il mio canto libero” è pensato come un’iniziativa artistica e sociale, mirata a promuovere il benessere psichico e a generare consapevolezza e inclusione.

Quest’edizione avrà come filo conduttore la poetica di Alda Merini e coinvolgerà laboratori teatrali con utenti in cura per la salute mentale, i quali presenteranno al pubblico le poesie della Merini. Il progetto si prefigge di sensibilizzare sull’importanza della salute mentale e combattere lo stigma associato al disagio psichico.

La rassegna è parte di un’iniziativa più ampia, “Teatro e salute mentale”, promossa dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Usl di Parma. Il teatro è utilizzato come strumento per superare l’isolamento, favorire la socializzazione e supportare il benessere psicologico attraverso attività artistiche. Questo impegno mira a formare e professionalizzare i partecipanti, contribuendo così al loro percorso terapeutico e riabilitativo.