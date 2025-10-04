10.9 C
Salute mentale e arte: evento a Taranto per sensibilizzare

Salute mentale e arte: evento a Taranto per sensibilizzare

Il 9 ottobre alle 18.00, presso il Salone degli Specchi del Municipio di Taranto, si svolgerà l’evento “MusicalMENTE – Il fiore resiliente – La forza della salute mentale nell’arte”, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, celebrata il 10 ottobre. Durante il mese di ottobre, si organizzano conferenze e attività a livello locale e internazionale.

All’inizio dell’evento saranno presenti diverse autorità, tra cui il Project Manager Romiria Lauria, la Presidente Rosanna de Pasquale, il Direttore artistico Arturo Camerino dell’Associazione Culturale “L’Impronta” e il M° Cosimo Damiano Lanza, Direttore della Scuola Pianistica Lanza.

L’evento si concentrerà su Maria Callas e sull’impatto dell’arte sulla salute mentale, con performance musicali della pianista Eleonora Lanza e del soprano Claudia Consiglieri, oltre al trio “Everything rose trio” formato da Tiziana Toscano al violino, Floriana Laporta alla chitarra e Alessandra Pulpito al flauto. Sei poeti, cooptati dalla scrittrice e poetessa Rosanna Cassano, presenteranno le loro liriche sul tema della Callas e della serata; parteciperanno Mario Calzolaro, Giovanni Monopoli, Sara Leo, Maria Letizia Gangemi, Franca Albano e Ottaviano Marinelli. Anche Rosanna Cassano interverrà.

In programma ci saranno anche interventi della logopedista Ada Del Conte, della giornalista Tiziana Grassi Battafarano e del Dott. Mario Balzanelli, Presidente nazionale SIS 118. L’eventoì coinvolgerà circa 50 volontari e presenterà una mostra di opere pittoriche dedicate a Callas e al benessere mentale. Le opere sono realizzate da vari artisti locali.

La conduzione dell’evento sarà affidata alla giornalista e scrittrice Dina Turco, e l’ingresso sarà gratuito.

