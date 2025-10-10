23.6 C
Roma
venerdì – 10 Ottobre 2025
Salute

Salute mentale dei giovani: l’impatto degli schermi in Italia

Da StraNotizie
Salute mentale dei giovani: l’impatto degli schermi in Italia

Dall’inizio della pandemia, c’è stata un’osservazione crescente riguardo al disagio mentale, soprattutto tra i giovani. Nel 2023, l’80% degli italiani riteneva utile la figura dello psicologo, una percentuale che è aumentata nel 2024.

La pandemia ha favorito un uso eccessivo degli smartphone, diventati l’unico mezzo per connettersi con il mondo durante il lockdown. Questo comportamento, inizialmente considerato un semplice riempitivo, è diventato una prassi per molti, trasformandosi in un problema di salute mentale, particolarmente per i ragazzi. Oltre al divertimento e alla socializzazione, hanno affrontato anche modelli estetici irraggiungibili, cyberbullismo e aggressività.

Due studi internazionali evidenziano che un eccesso di tempo trascorso davanti allo schermo e una ridottissima attività fisica compromettono il benessere mentale degli adolescenti. Il primo è lo studio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), condotto su ragazzi di diverse fasce d’età in Europa e Nord America. Il secondo, pubblicato su The Lancet Child & Adolescent Health, analizza l’influenza del movimento e dell’iperconnessione. Entrambi gli studi confermano che un’alta esposizione agli schermi e una bassa attività fisica portano a una vita insoddisfacente, aumento di malesseri fisici e un abbassamento del tono emotivo. Ciò può avere ripercussioni sullo sviluppo, sugli obiettivi scolastici e sulla salute a lungo termine.

La gestione del tempo libero, sia offline che online, ha un impatto diretto sulla crescita dei giovani. È fondamentale affrontare questa problematica in modo urgente.

Articolo precedente
Alex Cross: la seconda stagione in arrivo su Prime Video
Articolo successivo
Tonali e Juventus: un possibile ritorno in Serie A
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.