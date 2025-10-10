Salute mentale dei giovani: l’impatto degli schermi in Italia

Dall’inizio della pandemia, c’è stata un’osservazione crescente riguardo al disagio mentale, soprattutto tra i giovani. Nel 2023, l’80% degli italiani riteneva utile la figura dello psicologo, una percentuale che è aumentata nel 2024.

La pandemia ha favorito un uso eccessivo degli smartphone, diventati l’unico mezzo per connettersi con il mondo durante il lockdown. Questo comportamento, inizialmente considerato un semplice riempitivo, è diventato una prassi per molti, trasformandosi in un problema di salute mentale, particolarmente per i ragazzi. Oltre al divertimento e alla socializzazione, hanno affrontato anche modelli estetici irraggiungibili, cyberbullismo e aggressività.

Due studi internazionali evidenziano che un eccesso di tempo trascorso davanti allo schermo e una ridottissima attività fisica compromettono il benessere mentale degli adolescenti. Il primo è lo studio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), condotto su ragazzi di diverse fasce d’età in Europa e Nord America. Il secondo, pubblicato su The Lancet Child & Adolescent Health, analizza l’influenza del movimento e dell’iperconnessione. Entrambi gli studi confermano che un’alta esposizione agli schermi e una bassa attività fisica portano a una vita insoddisfacente, aumento di malesseri fisici e un abbassamento del tono emotivo. Ciò può avere ripercussioni sullo sviluppo, sugli obiettivi scolastici e sulla salute a lungo termine.

La gestione del tempo libero, sia offline che online, ha un impatto diretto sulla crescita dei giovani. È fondamentale affrontare questa problematica in modo urgente.