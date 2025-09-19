23.4 C
Da StraNotizie
Salute mentale dei giovani in Italia: sfide e opportunità

Il Paranoia Festival si è svolto di recente a Milano, concentrandosi sulla salute mentale della Generazione Z. L’evento ha offerto due giorni di riflessioni attraverso musica, arte e parole, esplorando temi come ansia e pressione sociale. La manifestazione, in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia e Progetto Itaca ETS, ha affrontato l’idea di una “eterna rincorsa” al successo, che grava sui giovani, specialmente all’ingresso nel mondo del lavoro.

Durante il panel “Stories di insuccesso”, organizzato con Il Sole 24 Ore, esperti hanno discusso come approcciare il concetto di “sereno fallimento”. Tra i relatori, la giornalista Alessia Tripodi, l’imprenditore Leonardo D’Onofrio e la psicologa Marzia Targhettini hanno approfondito l’importanza della salute mentale nelle scelte professionali e come accettare l’imperfezione possa stimolare la crescita personale.

D’Onofrio ha condiviso un sondaggio su 3.500 studenti milanesi, evidenziando che il 71% accusa i media di promuovere una ricerca tossica del successo, mentre solo il 15% ritiene che le scuole preparino a gestire il fallimento. Inoltre, il 43% è incerto su questo tema e il 41% è contrario.

L’incontro ha anche analizzato l’impatto dei social media sulla pressione per le performance e sulle relazioni. Targhettini ha sottolineato l’importanza di utilizzare i social in modo consapevole e ha chiamato a una maggiore sensibilizzazione e formazione per aiutare i giovani a navigare in questo contesto.

