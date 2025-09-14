Salute mentale dei giovani in Italia: l’urgenza della scuola

Negli ultimi anni, la salute mentale dei giovani è diventata una questione cruciale nel dibattito pubblico italiano, soprattutto a causa degli effetti della pandemia. L’aumento dei casi di depressione, comportamenti ribelli e suicidi tra i minori pone la scuola di fronte alla fondamentale responsabilità di garantire il benessere psicologico degli studenti. Le richieste della senatrice Licia Ronzulli enfatizzano l’importanza di avere psicologi stabili nelle scuole e di formare i docenti riguardo la salute mentale.

Recenti dati mostrano un incremento significativo del disagio emotivo tra i giovani italiani, con molti adolescenti che soffrono di ansia, isolamento e crisi di autostima. Le cause includono la pressione dei social media, le difficoltà economiche e l’impatto dei lockdown. Molti studenti manifestano la loro sofferenza attraverso comportamenti antisociali, con episodi di bullismo e assenteismo in aumento.

Il numero di suicidi tra i minori è particolarmente preoccupante e segna un’urgente necessità di intervento. Le storie di ragazzi sopraffatti dalla pressione rimarcano la mancanza di supporto adeguato nelle scuole. Ronzulli ha ribadito l’importanza di avere psicologi scolastici permanenti e di formare gli insegnanti, iniziativa accolta positivamente da sindacati e famiglie.

Il governo ha introdotto un bonus psicologo, una misura che, sebbene utile, risulta insufficiente senza una presenza costante di professionisti nelle scuole. È essenziale che la scuola si impegni a promuovere una cultura del benessere psicologico, integrando servizi di ascolto nei suoi programmi. La formazione degli insegnanti è fondamentale per affrontare i segnali di disagio nei giovani.

Nonostante alcune esperienze positive, ci sono ancora molte criticità e disparità nel sistema. Le proposte avanzate includono l’inserimento di psicologi nelle scuole e finanziamenti per progetti di benessere psicologico, mirati a costruire una rete di supporto efficiente e inclusiva. La salute mentale dei giovani deve diventare una priorità nelle politiche educative del paese.