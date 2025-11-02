15.4 C
Salute mentale dei calciatori: il caso Caicedo in Italia

La salute mentale è fondamentale per un calciatore. Moises Caicedo, centrocampista del Chelsea, è un esempio di come le pressioni possano influenzare la performance di un atleta. Acquistato per 133 milioni di euro dopo un’asta con il Liverpool, Caicedo ha fatto il suo ingresso in un grande club, dove le aspettative sono elevate.

Caicedo ha dichiarato che i primi mesi al Chelsea sono stati difficili. La pressione di dover vincere ogni partita, in un ambiente così prestigioso, è molto più intensa rispetto alla sua esperienza precedente al Brighton. Lì, la pressione era minore, mentre ora si sente il peso della storia del club e dei grandi giocatori che hanno calcato il campo.

È evidente che la questione della fiducia è fondamentale per lui. Pur riconoscendo le proprie capacità, ha ammesso che la forza mentale è cruciale. Per affrontare questa pressione, si è avvalso dell’aiuto di una persona esterna al club, che lo ha sostenuto nell’alleviare il carico mentale.

Oggi Moises Caicedo compie 24 anni, un momento di riflessione su come la salute mentale e la gestione della pressione siano aspetti vitali nell’alta competizione sportiva.

