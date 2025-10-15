18.7 C
Salute mentale degli studenti universitari in Italia: un focus

Salute mentale degli studenti universitari in Italia: un focus

La salute mentale tra gli studenti universitari è un tema di crescente importanza. Ricerche internazionali evidenziano che il 35% degli studenti ha affrontato almeno un disturbo mentale nella vita, con un 31% che segnala problemi negli ultimi dodici mesi. Tuttavia, in Italia mancano dati solidi su questa popolazione. Per colmare questa lacuna, è stato avviato il progetto Health Mode On, coordinato dall’Università di Pavia e coinvolgente diverse istituzioni accademiche.

Il progetto ha come obiettivo principale quello di comprendere la diffusione e le cause del disagio psicologico tra gli studenti, attraverso un’indagine su larga scala che coinvolgerà migliaia di studenti. Utilizza modelli sviluppati dall’OMS e da Harvard Medical School. I dati raccolti serviranno a orientare azioni concrete e mirate, necessarie per migliorare la qualità della vita nei campus.

Partendo dalle evidenze raccolte,Health Mode On sviluppa interventi integrati, includendo counseling, attività culturali, sportive e prevenzione delle dipendenze. La coordinatrice del progetto sottolinea l’importanza di conoscere i reali bisogni degli studenti per pianificare interventi efficaci e personalizzati.

Inoltre, il progetto prevede percorsi formativi per docenti e personale universitario, con focus su tecniche di mindfulness e resilienza. Importante è anche il ruolo dei Conservatori di musica, che offrono iniziative dedicate al benessere psico-fisico degli studenti, come laboratori di mindfulness e counseling psicologico.

Health Mode On aspira a diventare un modello di inclusione e supporto per garantire che ogni studente possa affrontare le difficoltà senza sentirsi solo, promuovendo un ambiente in cui benessere e studio coesistano in armonia.

