Salute mentale, da FDA arriva una guida per fare ricerca su farmaci psichedelici contro ansia e depressione

Svolta nella ricerca in America di possibili trattamenti per la salute mentale a base di sostanze psichedeliche, come l’ LSD, i funghi ‘magici’, e persino l’ecstasy. La Food and drug administration (Fda) – ossia l’ agenzia del governo Usa che sovraintende al mercato dei medicinali autorizzati – ha messo a punto la prima bozza di linee guida per la creazione di trial clinici con l’utilizzo di questi composti. Aprendo la porta per la prima volta ad un futuro farmacologico che includa questi composti.

In particolare le raccomandazioni invitano ricercatori ed aziende che intendono testare gli allucinogeni, a disegnare sperimentazioni con attente ‘misure di sicurezza’ per la salute dei volontari. Negli ultimi tempi – sottolinea la Fda – c’e’ un crescente interesse verso l’utilizzo di prodotti psichedelici per il trattamento di disturbi post-traumatici, ansiosi o depressivi. Percio’ gli esperti del governo ritengono sia necessario dare indicazioni piu’ precise sulla loro sperimentazione. Sottolineando il rischio di ‘abusi’ nell’utilizzo di composti che possono provocare allucinazioni o alterazioni nelle capacita’ cognitive, Tiffany Farchione, direttore della divisione di psichiatria della Fda, sottolinea che “con questa bozza di guida l’ agenzia spera di sottolineare le sfide inerenti ai programmi di sviluppo e sperimentazione di farmaci contenenti sostanze psichedeliche, provvedendo al tempo stesso informazioni sul come affrontare queste sfide”. L’obiettivo finale e’ aiutare i ricercatori a disegnare studi che diano risultati chiaramente interpretabili per presentare nuovi farmaci alla valutazione della stessa Fda.