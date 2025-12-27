Salute mentale bambini Stati Uniti

La salute mentale e comportamentale dei bambini e degli adolescenti rappresenta una quota crescente della spesa sanitaria negli Stati Uniti. Nel 2022, le spese per la salute mentale e comportamentale dei minori costituiscono il 40 per cento di tutte le spese sanitarie pediatriche, una percentuale quasi doppia rispetto al 2011. Questo aumento evidenzia l’importanza di prestare attenzione alla salute mentale dei minori e alle risorse necessarie per il loro sostegno. Le famiglie spendono sempre di più per la salute mentale dei minori, riflettendo la crescente consapevolezza dell’importanza della salute mentale e del benessere dei bambini e degli adolescenti. La spesa per la salute mentale dei minori rappresenta una parte significativa delle spese sanitarie totali, sottolineando la necessità di interventi e risorse adeguate per supportare la salute mentale e comportamentale dei bambini e degli adolescenti.