Salute mentale, ansia e depressione in troppi giovani

Lo stato della salute mentale dei bambini e dei giovani nell’UE è allarmante. Tra il 2018 e il 2022, i disturbi multipli della salute sono aumentati tra gli adolescenti, in particolare tra le ragazze. L’ansia e la depressione tra i minori di 20 anni sono cresciute di circa il 20% rispetto al passato, e il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani di 15-29 anni.

Sebbene molti Paesi europei abbiano strategie nazionali sulla salute mentale, l’attuazione delle politiche è disomogenea e presenta notevoli lacune. Le aree prioritarie comprendono cure primarie e interventi scolastici, ma solo il 10-25% dei Paesi ha implementato politiche efficaci in questi ambiti.

La pandemia di COVID-19 ha acutizzato il disagio mentale, con una stima di metà dei giovani europei di età 18-29 anni che ha necessitato di cure mentali non soddisfatte. I livelli di depressione e ansia rimangono elevati e spesso non riconosciuti, conducendo a disturbi più gravi. In media, gli studenti con disagio mentale hanno il 25% di probabilità in più di sviluppare problemi di attenzione e apprendimento, e i disturbi in età infantile tendono a persistere.

L’OCSE e la Commissione europea sostengono i Paesi nell’affrontare le malattie mentali tramite pratiche come programmi scolastici e supporto proattivo. Esempi di programmi efficaci includono Zippy’s Friends, che riduce comportamenti problematici e isolamento sociale, e Icehearts, che migliora il comportamento sociale e aumenta la partecipazione educativa. L’accesso rapido a terapie psicologiche e programmi di prevenzione del suicidio, come SuPRA, sono essenziali per salvare vite e migliorare la salute mentale giovanile.